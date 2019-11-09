РИАМО - 9 ноя. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха днем составит плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона и влиянием теплого фронта с запада. При облачной с прояснениями погоде вечером местами прольется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7, по области 2-7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 80%. Геомагнитный фон в субботу прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Синоптики отмечают, что Московский регион в субботу окажется на границе барических образований. При переменной облачности днем к вечеру соберутся тучи, начнется дождь. Давление и влажность в атмосфере повышены, но температура воздуха и кислородный режим сохранятся в пределах климатической нормы.

«Тревожные признаки ухудшения самочувствия и обострение болезней - это результат хронического утомления и снижение функциональных резервов и адаптивных возможностей организма. Поэтому сезонные изменения погоды становятся для метеочувствительных людей, имеющих целый комплекс недугов, неблагоприятными и вызывают развитие метеопатических осложнений», - добавляют специалисты.

Обязательным условием для снижения повышенной метеозависимости в период поздней осени является соблюдение режима труда и отдыха, использование закаливающих и общеукрепляющих процедур и, конечно, лечение имеющихся хронических заболеваний.