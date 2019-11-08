РИАМО - 8 ноя. Торжественная церемония открытия бюста Андрея Туполева и присвоения аэропорту имени выдающегося авиаконструктора прошла во Внукове, сообщается на официальном сайте аэрогавани.

«История аэропорта Внуково неразрывно связана с именем Андрея Туполева. Именно из Внукова совершили свои первые пассажирские рейсы Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и Ту-204-300, а первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 КБ Туполева, памятник которому установлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внукова», – сказал первый заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Ерзакович.

Присвоение имени известного авиаконструктора аэропорту прошло накануне 131-летия Туполева, который был не только выдающимся конструктором, но и известным советским ученым. Именно он вывел отечественную авиацию на новый уровень.

В рамках мероприятия посетителям представили фотовыставку «А. Н. Туполев: «Я строил самолеты для своей страны», которая состояла из 16 работ, связанных с жизнью авиаконструктора.

Туполев вместе со своей командой первыми в СССР спроектировали цельнометаллический самолет и межконтинентальный стратегический бомбардировщик, разработали более 100 типов самолетов гражданского и военного назначения. 78 мировых рекордов было поставлено на самолетах Ту и выполнено около 30 уникальных перелетов.

Аэропорту Внуково присвоено имя А. Н. Туполева в соответствии с указом президента России № 246 «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» 31 мая 2019 года, после подведения итогов всероссийского конкурса «Великие имена России», в котором приняли участие 6,2 миллиона человек.