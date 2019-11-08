РИАМО - 8 ноя. С начала 2019 года региональный оператор Алексинского кластера ежемесячно собирал 4 тысячи кубометров отходов из синих сетчатых баков для вторсырья, установленных в городских округах Клин и Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Силами регионального оператора установлено 1,074 тысячи контейнеров для сухих отходов, 529 синих баков в городском округе Клин и 545 – в городском округе Солнечногорск. До конца года их количество увеличится еще ориентировочно на 100 единиц», – говорится в сообщении.

Вывоз контейнеров в этих округах происходит два раза в неделю с помощью пяти специальных мусоровозов с синей индикацией на борту. За октябрь ООО «Экопромсервис» отправил на сортировочную станцию в городской округ Химки около 3,5 тысячи кубометров вторсырья.

В синий сетчатый контейнер нужно складывать сухие отходы – пластик, макулатуру, металл и стекло, а в серый контейнер – смешанные: остатки пищи, средства личной гигиены и прочие неперерабатываемые материалы.

Московская область одной из первых в России перешла на программу раздельного сбора отходов в формате двухконтейнерной системы, согласно которой отходы достаточно разделять на два вида – перерабатываемые и нет.