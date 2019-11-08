РИАМО – 8 ноя. Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более 6 миллиардов рублей в виде активов с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил большинство требований прокуратуры, включая наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве, загородные участки, автомобили и наличные деньги, обнаруженные при обысках», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, суд не стал обращать в доход государства квартиру сестры Черкалина, от требований об изъятии которой прокурор отказался в прениях сторон.

В суде Черкалин заявил, что согласен отдать государству почти все заявленное по иску имущество.

Полковник ФСБ Черкалин обвиняется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве. Его арестовали в апреле этого года.

Во время обысков у него были обнаружены 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов США и 8 миллионов евро. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет свыше 6,3 миллиарда рублей. При этом совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 год составил 55 миллионов рублей.