РИАМО - 8 ноя. В октябре диспетчерский центр «Мособлгаза» зафиксировал снижение количества аварийных звонков от жителей Подмосковья, по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 по вопросам газа позвонили 13,5 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Аварийные бригады оперативно выезжали на места инцидентов и устраняли причины. Наиболее популярный вопрос, с которым обращались жители, – запах газа в квартире, доме или на улице», – отмечается в сообщении.

Исправное газовое оборудование – залог безопасности, напоминают специалисты. Профессиональное своевременное техническое обслуживание позволит избежать несчастных случаев и аварий, вызванных неисправностью.

Кроме того, необходимо помнить о личной технике безопасности во время использования газа в быту. С наступлением зимы следует обратить внимание на правила пользования газовыми приборами в заморозки.

«При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны к приборам и на приборах, откройте окна или форточки для проветривания помещения, вызовите аварийную службу газового хозяйства по телефону 104, 112. Недопустимо зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками», – добавляется в материале.