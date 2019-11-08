РИАМО - 8 ноя. Случаи заболевания детей в детском саду школы №1357 на юго-востоке Москвы связаны с норовирусом, а не с питанием, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«По результатам завершенного эпидемиологического расследования подтверждено, что случаи заболеваний у детей не связаны с организованным питанием в детском дошкольном учреждении. <…> У заболевших детей выявлен норовирус», – говорится в сообщении.

Всего заболело девять детей в группе №7, в остальных 11 группах заболевших не выявлено. В этой же группе у пятерых детей при отсутствии клинических проявлений выявлено носительство норовируса.

У обследованных сотрудников детского сада и работников компании, организующей питание, клинических проявлений заболевания вирусной инфекцией не обнаружено, при лабораторном обследовании возбудитель инфекции также не был выявлен.

С 6 ноября карантин в группе №7 снят, детский сад работает в обычном режиме.

Ранее СМИ сообщили о том, что из-за некачественного питания среди воспитанников детсада школы №1357 произошло массовое отравление.