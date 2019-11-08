РИАМО - 8 ноя. На Киевском вокзале Москвы специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза партии мяса и сыра из Италии общим весом 421 килограмм, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области.

«При проведении оперативно-профилактического мероприятия на территории Киевского вокзала города Москвы на железнодорожной платформе были обнаружены 12 сумок, в которых находилась сыры и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Продукция была произведена в Италии. 7 ноября ее уничтожили механическим путем на полигоне твердых бытовых отходов в городском округе Ступино.