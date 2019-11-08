РИАМО - 8 ноя. В городском округе Ступино завершили работы на участке Каширского шоссе с 84,1 по 96,5 километр в рамках программы капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры

Дорога проходит за деревней Старокурово на территории населенных пунктов Киясово и Починки до села Ситне-Щелканово, пересекая федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и М-4 «Дон».

«На участке Каширского шоссе общей протяженностью 12 километров выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, заменены водопропускные трубы, укреплены обочины и кюветы, обустроена ливневая канализация», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения установлено более 915 дорожных знаков и девять светофорных объектов, устроены 15 остановочных пунктов, построены линии наружного освещения и порядка 15 тысяч квадратных метров новых тротуаров. Также установили барьерное и перильное ограждения и нанесли дорожную разметку.

Каширское шоссе протяженностью около 100 километров соединяет Москву и подмосковный город Кашира. На территории округа Ступино дорога является дублером платной трассы, обеспечивая проезд более 26 тысяч автомобилей в сутки.

В текущем году капитально отремонтировано свыше 23 километров. Продолжается ремонт участка дороги с 51,5 километра по 56 километр, проходящего по территории городского округа Домодедово, работы планируется завершить в 2020 году.