РИАМО - 8 ноя. Изменения в графике движения поездов «Аэроэкспресс» будут на Внуковском направлении в ночь с 15 на 16 ноября в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«В ночь с 15 ноября на 16 ноября будут отменены поезда, следующие с Киевского вокзала в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00, а также отправляющиеся из Внукова в 23:00, 0:01, 6:00, 7:00 и 8:00», - говорится в сообщении.

16 ноября поезд от аэропорта Внуково отправится в 9:10 и прибудет на Киевский вокзал в 9:55.

«Аэроэкспресс» просит пассажиров ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой.

С графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также получить консультацию по телефону 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).