РИАМО - 8 ноя. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере подвел итоги конкурса по программе «Развитие-НТИ», по итогам конкурса четыре компании Подмосковья получат 80 миллионов рублей на научно-исследовательскую деятельность, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Всего на конкурс было подано поступило 530 заявок по восьми дорожным картам национальной технологической инициативы. При этом от Подмосковья поступило 30 заявок, четыре из них рекомендованы к финансированию.

«Гранты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы в рамках конкурса предоставляются в размере до 20 млн рублей при условии привлечения внебюджетного софинансирования в объеме не менее 30% суммы гранта на срок 12-24 месяца», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Так, по итогам пятой очереди конкурса к поддержке рекомендован проект компании ООО «Исток-Аудио», являющейся резидентом ОЭЗ «Исток», – «Разработка тренажера постинсультной нейрореабилитации двигательного аппарата человека c использованием виртуальной реальности и биологической обратной связи».

Также поддержку получат ООО «БИТРОНИКС» из Долгопрудного – «Разработка образовательного программно-аппаратного комплекса для изучения биоэлектрических сигналов человека») и ООО «Ростокс-Н» из Черноголовки – «Разработка оборудования и технологии для производства изделий из алюминия, его сплавов, алюмоматричных композиционных материалов аддитивным формообразованием из расплава».

В то же время ООО «АМТ-ГРУПП» из Королева получит средства на реализацию проекта «Разработка опытного образца Системы автоматического выявления и отработки инцидентов на основе технологий видеодетекции и транспортной аналитики».