РИАМО - 8 ноя. Воскресной школе при храме иконы Божией Матери «Споручница грешных» в деревне Скурыгино в подмосковном Чехове передали земельный участок под зданием школы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество согласовало предоставление православному приходу храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» участка площадью 0,2 гектара. На земельном участке проведено благоустройство – разбит плодовый сад, цветочные клумбы, появилась детская площадка», – говорится в сообщении.

Воскресная школа разместилась в здании, которое ранее администрация округа предоставила общине храма. Община провела его ремонт, и уже в сентябре школа начала работу.

Занятия в воскресной школе проводятся по субботам. Их посещают 20-25 детей, а также 25-35 взрослых из окрестных деревень.

«В настоящее время среди молодежи видна тяга к нравственным и духовным ценностям, историческим корням и традициям своего народа. Создание воскресных школ отвечает данному запросу. Министерство и администрации округов поддерживают инициативы, которые направлены на создание комфортных условий для жизни в округе, и принимают активное участие в их реализации», – добавил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.