РИАМО - 9 ноя. В рамках акции «Наше дерево» более 2,3 тысячи семей высадили в Москве именные деревья в честь рождения детей, лидерами по высадкам стали Измайловский парк, Битцевский лес и Топаревский лесопарк, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«2376 московских семей приняли участие в озеленении российской столицы на экоакции «Наше дерево», стартовавшей в апреле 2019 года. Правительство Москвы дает возможность молодым родителям высадить дерево в честь рождения ребенка. Акция нацелена на экопросвещение нового поколения москвичей. Высадки стартовали 1 октября на 27 территориях столичных парков», - сказал собеседник агентства.

Наибольшей популярностью среди участников акции пользовались Измайловский парк, Битцевский лес и Топаревский лесопарк. Там высадили 290, 259 и 209 новых саженцев соответственно. Среди пород деревьев лидерами стали липа, дуб и сосна. В честь рождения девочек высадили 1644 дерева, мальчиков – 732 дерева.

«В 2020 году для посадки подготовлены 25 тысяч деревьев и участки в 25 парках. Прием заявок на 2020 год уже открыт. Выбрать именное дерево смогут семьи, где хотя бы один родитель официально зарегистрирован в Москве. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения малыша – но не ранее 1 января 2019 года – на официальном сайте акции. Для этого нужно заполнить анкету и выбрать место высадки на интерактивной карте», - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что экопроект поддержали и российские звезды, в том числе певицы Ирина Дубцова и Стас Пьеха, актеры Ольга Кабо и Дмитрий Дюжев, известный телеведущий Дмитрий Дибров.

«Знаменитости записали видеообращения в поддержку акции, где поделились мнениями о новой семейной традиции и важности экопросвещения среди подрастающего поколения. Ролики можно будет посмотреть в социальных сетях департамента природопользования Москвы», - заключил представитель пресс-службы ведомства.