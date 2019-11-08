РИАМО – 8 ноя. В международном аэропорту Шереметьево идет забастовка механиков и инженеров, их не устраивают непосильные условия труда, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

«Около 20 инженеров и механиков по примеру бортпроводниц массово ушли на больничный в знак протеста против нечеловеческих условий труда. Об этом нам (каналу - ред.) сообщил источник в аэропорту», – говорится в сообщении.

Сейчас в воздушной гавани острая нехватка персонала. Примерно восемь самолетов стоят в очереди, так как обслужить их попросту некому.

Международный аэропорт Шереметьево – один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объему пассажиропотока, также входит в десятку крупнейших аэропортов Европы и топ-50 самых загруженных аэропортов мира.