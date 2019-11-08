РИАМО - 8 ноя. Врачи перинатального центра в Видном запатентовали технологию проведения операций беременным с тяжелой паталогией – врастанием плаценты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Эта тяжелая патология, которая обусловлена врастанием плаценты в стенку матки и иногда за ее пределы. Во время кесарева сечения у таких пациенток происходит массивная кровопотеря, угрожающая жизни женщины. Методика видновских врачей позволяет избежать переливания крови пациенткам даже с сильной кровопотерей.

«Наш перинатальный центр вот уже 5 лет принимает пациенток с нарушением плацентации, в том числе с самой тяжелой формой этой патологии – врастанием плаценты в стенку матки. В таких случаях требуется серьезная операция, при которой кровопотеря достигает 70%», – сказал главный врач Видновского ПЦ Тамара Белоусова.

По ее словам, методика заключается в том, чтобы не переливать большие объемы донорской крови пациенткам – это может быть крайне опасно для их здоровья.

«Мы разработали специальный метод заготовки собственной плазмы пациента перед операцией, который позволяет практически в 100% случаях избежать донорских гемотрансфузий, даже у пациенток с кровопотерей более 3-4 литров. При этом мы сохраняем репродуктивное здоровье женщине», – подчеркнула Белоусова, добавив, что ранее пациенток с такой патологией из Подмосковья направляли в федеральные клиники.

Она отметила, что врачи из перинатального центра в Видном уже помогли 109 пациенткам с врастанием плаценты в рубец. При этом в 103 случаях проведена органосохраняющая операция.