РИАМО - 8 ноя. Российский боксер Александр Поветкин готовится к бою с американцем Майклом Хантером, тренировки спортсмен проводит в подмосковном Чехове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Запланированный на 7 декабря в Саудовской Аравии поединок в супертяжелой весовой категории между боксерами станет отборочным этапом по линии WBA.

«Совсем недавно, два месяца назад, в подмосковном Чехове открылась школа бокса для детей и подростков имени Александра Поветкина. Профессиональная карьера будущего олимпийского чемпиона началась в стенах подмосковного боксерского клуба «Витязь», поэтому спортсмен оказывает поддержку в популяризации и развитии бокса в регионе. Уверен, что подготовка к бою на домашней площадке придаст Александру сил, а поддержка жителей Подмосковья зарядит «русского витязя» на победу», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В текущем рейтинге Всемирной боксерской ассоциации россиянин занимает пятое место, а американец – шестое. В активе 31-летнего американца 18 побед и одно поражение. На счету 40-летнего Александра Поветкина 35 побед, из которых 24 нокаутом, и два поражения.