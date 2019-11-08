РИАМО - 8 ноя. Восточный вестибюль станции «Фили» Филевской линии Московского метрополитена будет закрыт для пассажиров 9 и 10 ноября для проведения работ по отладке оборудования в пассажирской зоне, сообщается на сайте столичной подземки.

«Восточный вестибюль станции метро «Фили» (последний вагон из центра, выход в город №3 к улице 1812 года и железнодорожной платформе Фили) будет закрыт для пассажиров в течение выходных - с 05:30 субботы, 9 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 11 ноября», - отмечается в материале.

На время закрытия пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем станции, который находится в непосредственной близости от закрытого. Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Во время закрытия вестибюля рабочие проведут необходимые работы с оборудованием в пассажирской зоне станции. Чтобы свести к минимуму неудобства, работы специально проводят в выходные дни, когда пассажиропоток существенно меньше, чем в будни.