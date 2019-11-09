РИАМО - 9 ноя. В деревне Падиково городского округа Истра в субботу пройдет торжественное закрытие поискового сезона «Вахта памяти - 2019», в котором примут участие ветераны, поисковые отряды Подмосковья и детско-юношеские военно-патриотические общественные движения, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения общественного движения «Юнармия» в Московской области.

«В 2019 году поисковыми отрядами было организовано и проведено более 83 экспедиций. География поисковых работ, выполняемых подмосковными отрядами, уже давно вышла за пределы Московской области», - сказала исполняющая обязанности министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елена Красная.

Она добавила, что участники поискового движения Московской области сегодня – это уже не просто добровольцы-поисковики, а практически профессиональные военные археологи. А поиск с каждым годом становятся все сложнее - уходить нужно все дальше, вкапываться все глубже.

После торжественной церемонии закрытия поискового сезона все желающие смогут посетить музейные экспозиции, интерактивные площадки и попробовать блюда полевой кухни.

Также пройдет совещание руководителей поисковых отрядов и объединений региона по вопросам увековечивания памяти погибших при защите Отечества, деятельности поисковых объединений Подмосковья, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие организовано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

В Московской области более 2,5 тысяч человек занимаются поисковой работой, что на 500 человек больше, чем в прошлом сезоне. Основная миссия «Вахты памяти» - передача памяти о героях, о событиях времен Великой Отечественной войны из поколения в поколение.