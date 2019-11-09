РИАМО - 9 ноя. В субботу, ровно за полгода до 75-летия Великой Победы, открывается регистрация в волонтерский корпус для организации празднования 9 Мая.

Центром притяжения во время праздника станет Москва. Как ранее отмечала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова, всего в организации торжеств могут принять участие около 30 тысяч добровольцев.

Все желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте ресурсного центра «Мосволонтер».