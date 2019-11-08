РИАМО - 8 ноя. На Youtube-канале Московского зоопарка вышла первая серия детских выпусков «вZOOпарке со Светланой Акуловой», снятых в виде квестов, говорится в сообщение пресс-службы Московского зоопарка.

Герои видео – два юных исследователя. Они изучают животный мир зоопарка в формате квестов. Ведущая проекта – Светлана Акулова, директор Московского зоопарка. Она расскажет малышам тайны зоологии и познакомит с самыми интересными питомцами.

«Детям важно как можно раньше узнавать об окружающей среде и животном мире. Понимая особенности, повадки и характер животных мы учимся уважать их. А через это уважение – быть в гармонии с природой, сохранять и оберегать ее для будущих поколений», – отметила Акулова.

Первый выпуск снят по мотивам фильма «Король Лев». Юные исследователи выполняли секретную миссию – искали основных персонажей картины: льва, орангутана, птицу-носорога, суриката. Детям сделали специальный аквагрим. Они успешно справились с задачей и узнали от директора главный секрет – как стать Королем Львом.

В рамках проекта будут выпуски с известными гостями: актерами, певцами, блогерами и другими знаменитостями. Светлана покажет им недоступные рядовому посетителю помещения и технологии, познакомит с животными. Цель этих серий – развенчать популярные стереотипы о зоопарках. Первый гость – Дима Билан – задал вопрос о скуке животных и побывал на тренинге больших панд.