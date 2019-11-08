РИАМО - 8 ноя. В международном аэропорту Домодедово полицейские пресекли попытку вывоза за границу редких хищных птиц, сообщается на сайте МВД РФ.

«Оперативники ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками ФСБ и представителями таможни задержали работника авиакомпании по подозрению в контрабанде птиц, занесенных в Красную книгу РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина привез трех кречетов на служебном электрокаре к самолету, вылетающему в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорт птиц доставил его знакомый.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Птиц изъяли и поместили в питомник.