РИАМО - 8 ноя. Надземные и подземные пешеходные переходы построят через пути первых двух маршрутов Московских центральных диаметров, всего таких переходов возведут 12, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новые надземные и подземные пешеходные переходы обеспечат удобный и безопасный переход через железнодорожные пути и свяжут между собой разделенные железной дорогой городские районы. Только в рамках программы развития первоочередных Московских центральных диаметров планируется построить 12 таких переходов», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, переходы оснастят в соответствии с требованиями доступности для маломобильных граждан.

Планируется установить пешеходные переходы у Яблочковой улицы, домов 5-7, у дома 29 по Дмитровскому шоссе, между улицами Полоцкая и Гвардейская, у примыкания улицы Медиков, между улицам Вучетича и Петровско-Разумовским проездом, у примыкания 1-го Тушинского проезда, между улицей Новохохловская и Автомобильным проездом, между Каспийской и Новоцарицынским шоссе, у примыкания Ереванской улицы, между улицами Черняховского и Большим Коптевским проездом, а также в районе улицы Бутырский вал.

«При строительстве новых железнодорожных станций и реконструкции существующих, прорабатываются проекты благоустройства территорий около них. Новая транспортная система и прилегающие площади будут максимально интегрированы в общее городское пространство», – добавил Хуснуллин.

МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить 21 ноября.

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