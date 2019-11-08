РИАМО - 8 ноя. Серпуховский городской суд признал Горелову Е.С. виновной в организации занятия проституцией и назначил наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на 1,5 года, сообщается на официальном портале Серпуховского городского суда.

«Горелова Е.С. являясь администратором в отеле - сауне <…> получала материальную выгоду путем извлечения прибыли от организации занятия проституции», - говорится на сайте.

Преступница подбирала женщин-проституток для оказания ими сексуальных услуг клиентам, предоставляла помещение в отеле – сауне и получала от каждой девушки денежное вознаграждение.

Полученные деньги Горелова обращала в свою пользу и самостоятельно распоряжалась ими.

Приговором Серпуховского городского суда 5 ноября Горелова признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на 1,5 года.