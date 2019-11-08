РИАМО - 8 ноя. Установка шумозащитных экранов завершилась в городском округе Истра в рамках строительства одноуровневого пересечения на 5,19 километре дороги М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новая развязка расположена на повороте к ТЦ «Павлово Подворье» и коттеджному поселку «Маленькая Италия». На участке построены дополнительные переходно-скоростные полосы протяженностью свыше 550 метров. Число полос движения увеличено с двух до четырех. В настоящее время ведется работа по получению разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию.

«Построенная ранее дорога не справлялась с возросшим транспортным потоком, что приводило к серьезным заторам и создавало аварийную ситуацию. Для обеспечения безопасности на участке было увеличено число полос движения с двух до четырех и построены дополнительные переходно-скоростные полосы», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что ведется интенсивное жилищное строительство, что в перспективе приведет к увеличению транспортного потока. Строительство переходно-скоростных полос позволило значительно улучшить пропускную способность существующей дороги – до 35 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения 80 километров в час.

Также было проведено обустройство наземного пешеходного перехода, двух остановок общественного транспорта и тротуара. Вдоль дороги установлены шумозащитные экраны. В рамках благоустройства прилегающей территории была произведена посадка деревьев и устройство газонов. Для обеспечения безопасности, дорога оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением.

Строительство объекта проводилось в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из бюджета Московской области.