РИАМО – 8 ноя. Ведущая передачи «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева считает, что здоровый образ жизни – это популярный тренд в России и все больше людей начинают ему следовать, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Количество курящих людей и потребляющих алкоголь резко уменьшилось. Количество людей, которые занимаются спортом и пытаются вести здоровый образ жизни, увеличилось. Сегодня это популярный тренд, так как появилась даже аббревиатура ЗОЖ. При этом все знают, что ЗОЖ – это здоровый образ жизни», – сказала Малышева.

Ранее специалисты Росстата выяснили, что по состоянию на 2019 год здоровый образ жизни ведут 12% россиян. Лидером по количеству жителей, придерживающихся ЗОЖ, стала Ингушетия, где здоровый образ жизни ведут 48,8% граждан.

Последнее место занял Чукотский автономный округ с показателем 0,4%. Среди москвичей здорового образа жизни придерживаются 8,8%, а среди жителей Петербурга – только 6,8%.

В категорию придерживающихся ЗОЖ попали россияне, которые не курят, каждый день употребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов и не более 5 граммов соли, а также регулярно занимаются спортом.