РИАМО - 8 ноя. На строительство канатной дороги через Химкинское водохранилище в Москве потребуется 2-2,5 года, в настоящее время проходят торги за право создания этой магистрали, сообщил в пятницу директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

«Сейчас у нас завершается конкурс. Мы думаем, что до конца года подпишем концессионное соглашение с одним из инвесторов, который создаст в течение 2-2,5 лет канатную дорогу, которая соединит две станции метро через Химкинское водохранилище», - сказал Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

Концессионер, который будет строить канатную дорогу между станциями метро «Речной вокзал» и «Сходненская», может определиться 16 декабря.

Канатная дорога протяженностью 2,3 километра значительно сократит время в пути между двумя районами Москвы, разделенными Химкинским водохранилищем, – с 45 до 7 минут. Помимо этого, канатная дорога разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть.

Первая канатная дорога открылась в Москве 26 ноября 2018 года. Она связывает «Лужники» и Воробьевы горы.