РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 ноя. Жители подмосковных Котельников смогут получить бесплатную правовую помощь с 18 по 22 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Мероприятие состоится в соответствии с постановлением главы городского округа Андрея Булгакова в период с 18 по 22 ноября 2019 года. Задачей таких дней правовой помощи является – помощь несовершеннолетним и их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. Основным днем правовой помощи станет 20 ноября», - говорится в сообщении.

20 ноября комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с представителем уполномоченного по правам человека по Московской области по городским округам Люберцы, Дзержинский, Лыткарино, Котельники Викторией Парахиной, специалистами органов опеки и представителями органов внутренних дел проведут прием в администрации городского округа Котельники, по адресу: Дзержинское шоссе, дом 5/4. Начало приема в 10:00.

Предварительная запись обязательна. Записаться и задать все интересующие вопросы можно по номеру: 8 (498) 742-02-56. На территории городского округа Котельники работает круглосуточная горячая линия: 8 (977) 774-59-54.