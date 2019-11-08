РИАМО - 8 ноя. В городском округе Истра появилось 1,6 тысячи рабочих мест, здесь уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию в деревне Покровское оставшихся пяти корпусов аутлет-центра Novaya Riga Outlet Village, накануне прошло открытие, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Строительство объекта повлекло за собой создание 1,6 тысячи рабочих мест в Московской области. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве региона», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Аутлет-центр состоит из шести корпусов, его общая площадь составляет 30 тысяч квадратных метров. Здесь продаются товары народного потребления известных мировых брендов с высокими скидками.