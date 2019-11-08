РИАМО - 8 ноя. Два фармацевтических завода и производство медицинских товаров для стомированых больных появятся на территории Москвы на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил глава городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

Проекты государственно-частного партнерства реализуются на основе офсетных контрактов – стороны приходят к соглашению о долгосрочной городской закупке, в рамках которой поставщик в течение первых нескольких лет должен построить и локализовать производство товара на территории города.

«Сейчас заключено два таких контракта в сфере фармацевтики, объявлен третий контракт тоже в сфере здравоохранения <…>. Объем инвестиций предполагается не менее 1 миллиарда рублей, будут производиться товары <...> для стомированных больных. На двух фармацевтических заводах, которые строятся, будут производиться более 50 препаратов, которые активно потребляются городом. Это препараты, связанные с онкологией, иммуномодуляцией», – сказал Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, более половины этих препаратов, до строительства заводов в столице, не производились на территории России. Таким образом, происходит активное импортозамещение.