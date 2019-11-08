РИАМО - 8 ноя. Генеральная прокуратура России подготовила новое исковое заявление к бывшему главе подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну и 45 ответчикам, среди которых 25 физических и 20 юридических лиц, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В ходе проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Шестуна, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества, в том числе реализованного, о котором не было известно при предъявлении и рассмотрении судом ранее удовлетворенного иска», - отмечается на сайте.

Прокуратура установила, что с 2003 по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости. Их общая кадастровая стоимость составляет более 1 миллиарда рублей. В том числе 780 объектов являются земельными участками в городском округе Серпухов, их совокупная площадь превышает 3 миллиона квадратных метров.

Часть имущества к настоящему времени отчуждена, а полученные от продажи денежные средства обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких лиц.

«Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижалась его стоимость. При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались», - добавляется в материале.

В ближайшее время новое исковое заявление будет направлено в Серпуховский городской суд.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает.