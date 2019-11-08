РИАМО - 8 ноя. В одном из изданий Верховного суда в центре столицы отремонтируют сети электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы РФ.

Здание построено в 1981 году на месте одного из домов семьи Рябушинских. С 1992 года здание занимал Высший Арбитражный Суд РФ. В 2014 году после объединения судов оно было передано Верховному суду РФ – сейчас здесь располагается Судебная коллегия по делам военнослужащих.

«Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта внутренних сетей электроснабжения здания Верховного Суда Российской Федерации, расположенного по адресу Малый Харитоньевский переулок, 12. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Проект предусматривает капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения здания разрешенной мощностью 1200 киловатт. В здании проведут демонтаж, а затем монтаж инженерных сетей, отделочные и пусконаладочные работы.

Работы планируется осуществлять преимущественно в вечернюю смену и выходные дни. В остальное время будут производиться подготовительные работы, при необходимости – с временным отключением электроэнергии.