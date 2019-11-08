РИАМО - 8 ноя. В Ивантеевском лесопитомнике завершили посадку яблоневого сада «золотой коллекции» прославленного селекционера Сергея Исаева, на территории в 1 гектар высадили 300 яблонь различных сортов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений региона Владислав Коган отметил, что закладка сада-маточника, который является источником посадочного материала для выращивания черенков, началась 1 сентября 2018 года.

«Сорта яблонь для «золотого» сада отбирала лично Ирина Исаева, дочь знаменитого селекционера и кандидат сельхознаук, а сажать молодые яблони приехал знаменитый путешественник и защитник природы Федор Конюхов», – отметил Коган.

Всего было высажено 30 сортов, среди которых «Десертное Исаева», «Грушовка ранняя», «Красавица сада», «Осенняя радость», «Услада», «Кипарисовое», «Коричное новое», «Конфетное» и другие. Созданные советским ученым специально для российского климата, плоды яблонь отличаются прекрасным вкусом, полны витаминов и устойчивы к переменчивым погодным условиям.