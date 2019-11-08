РИАМО - 8 ноя. Порядка 20% прямых иностранных инвестиций, которые приходят в Москву, направляются в сферу промышленности, сообщил в пятницу директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

«Безусловно, городу важны не деньги как таковые, а именно технологии и инновации, которые приходят за этими деньгами», - сказал Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что Москва наращивает экспорт и добивается хороших показателей в этом направлении.

«Мы в меньшей степени импортеры и все больше экспортеры. Очень важный показатель – это экспорт промышленной продукции. Он у нас растет достаточно неплохими темпами. За восемь месяцев текущего года, с января по август, Москва экспортировала промышленной продукции на 16 миллиардов долларов. Это очень неплохая цифра», - отметил Кострома.

По его словам, Москва торгует с более чем 180 странами мира, среди них - страны СНГ и такие крупные партнеры, как Турция и Египет.