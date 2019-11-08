РИАМО - 8 ноя. В Можайском и Лосиноостровском районах и поселке Шишкин Лес в Москве стартовали слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Три проекта находятся в Можайском районе — это микрорайоны №№ 71–72, 75, кварталы №№ 78–80, 107–110 и кварталы №№ 67, 68–69. Еще один располагается в Лосиноостровском районе — микрорайоны №№ 2 и 3.

«Впервые проект на рассмотрение представят жителям поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское в новой Москве. Здесь планируется переселить жителей 19 домов, вошедших в программу реновации. В рамках проекта предусмотрено строительство современного жилья, поликлиники, образовательного и физкультурно-оздоровительного комплекса», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что новые кварталы реновации будут соответствовать высокому уровню комфорта и безопасности. Кроме того, она подчеркнула, что также в рамках разработки планировки учитывались особенности территорий, чтобы обеспечить их всей необходимой социальной и досуговой инфраструктурой.

«Там, где необходимо, предусмотрено строительство объектов образования, здравоохранения и спорта», – подчеркнула Княжевская.

Жители вышеуказанных территориальных единиц смогут ознакомиться с проектами во время экспозиций с 15 по 21 ноября. Собрания участников публичных слушаний состоятся 26 ноября.

Также продолжает работу Единый информационный центр по адресу улице 2-я Брестская, 6. Ежедневно с 12:00 до 20:00 здесь можно узнать все о проектах планировки территории своего района, а консультанты разъяснят детали предлагаемого проекта. Уточнить информацию о проекте планировки территории можно и по телефону горячей линии: 8 (499) 401-01-01.

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