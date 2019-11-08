РИАМО - 8 ноя. Комитет по туризму Московской области запустил серию информационных туров по Подмосковью для туроператоров и представителей СМИ, цель которых познакомить профессионалов турбизнеса и прессу с архитектурными шедеврами, музеями и активностями региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Проект предназначен для того, чтобы туроператоры и представители СМИ продвигали Подмосковье на своих площадках.

«Для реализации программы туроператор «Анкор» сформировал 11 туров по самым значимым местам Московской области. Маршруты рассчитаны на один, два и три дня. Первые две группы посетили информационные туры 31 октября», – говорится в сообщении.

Участники информационных туров узнают, что стоит рекомендовать путешественникам, какие музеи посетить, где можно отдохнуть, перекусить, а где организовать MICE-мероприятие.