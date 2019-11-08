РИАМО - 8 ноя. Историко-художественный музей в подмосковном Егорьевске получил Гран-при на пятом Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир – 2019», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Егорьевский историко-художественный музей получил Гран-при за «Куклы-кегли» в номинации «Сувенир музея» на пятом Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 2019», – говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проходит ежегодно. Всего на участие в конкурсе в этом году было заявлено 2349 туристических сувениров из 66 регионов страны.

К участию в общенациональном финале в Саратове пригласили авторов 514 туристических сувениров из 52 регионов страны, ставшие лауреатами окружных этапов и региональных конкурсов в 2019 году. Из них авторы 401 туристического сувенира из 45 регионов смогли очно презентовать свои работы в рамках выставки.

Егорьевский историко-художественный музей – один из старейших музеев Подмосковья. Он был основан в 1911 году текстильным фабрикантом Михаилом Бардыгиным. Музей расположен в центре города в красивом особняке – доме купцов Никитиных. В экспозиции представлены лучшие изделия промыслов и производств России XVIII-XIX веков: резная кость, металл, резное и расписное дерево, стекло, керамика, шитье, а также живопись, лубок и иконопись.