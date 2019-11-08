РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 ноя. Компания «Маштест» из Королева выпустила юбилейный 100-тысячный баллон, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

С выпуском юбилейной единицы продукции компанию «Маштест» поздравил заместитель генерального директора корпорации развития Московской области Александр Федоров, который отметил, что КРМО взаимодействует с «Маштест» по вопросам предоставления мер господдержки в рамках дальнейшего развития бизнеса.

«Маштест» занимается исследовательской и производственной деятельностью, выпуская технологичную продукцию. Это паспорт идеального резидента технопарка «Королев», который развивает корпорация развития Московской области. Технопарк ориентирован, прежде всего, на размещения научно-производственных инвесторов, поэтому мы, конечно, предложим компании эту площадку для дальнейшего развития предприятия», – сказал Федоров.

Компания «Маштест» выпустила юбилейный 100-тысячный баллон. Кислородными и воздушными баллонами, которые производит компания, в целях обеспечения безопасности оснащаются различные объекты и технологические системы.

«В Московской области создан благоприятный инвестклимат, который позволяет работать и успешно развиваться технологичным научно-производственным компаниям. Это одно из приоритетных отраслевых направлений экономики Подмосковья, и именно для таких компаний в Королеве реализуется проект технопарка, где резиденты будут обеспечены всеми условиями для дальнейшего эффективного развития бизнеса», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Научно-производственное предприятие «Маштест» – компания с более чем 25-летней историей. Производственное направление предприятия занимается изготовлением металлокомпозитной и иной продукции для хранения газов и жидкостей, в том числе агрессивных.

Предприятие также располагает собственным испытательным центром, где осуществляется исследования баллонов, сосудов, оборудования высокого давления, используемых в дыхательных аппаратах МЧС России, системах пожаротушения, на транспортных средствах, высокотехнологических системах народного хозяйства, атомной промышленности, космической и военной техники.