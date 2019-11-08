РИАМО - 8 ноя. Изменения в графике движения поездов на Шереметьевском направлении будут введены в ночь с 9 на 10 ноября, а также в ночь с 16 на 17 ноября из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«В ночь с 9 на 10 ноября, а также с 16 на 17 ноября будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 0:01, 5:30 и 6:00, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:30, 23:00, 23:30, 0:01, 6:30 и поезд из Шереметьево в Одинцово в 21:00», - говорится в сообщении.

Также будут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.

«Аэроэкспресс» просит пассажиров ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой.

С графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также получить консультацию по телефону 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).