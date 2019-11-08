РИАМО - 8 ноя. Столичные власти предоставляют промышленным предприятиям города налоговые льготы, получателями этих льгот являются более 100 компаний, сообщил в пятницу директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

«В 2016 году мы полностью перезапустили систему налоговой поддержки промышленных компаний в городе Москве. Те компании, которые активно развиваются, вкладывают в собственное производство и платят достойную заработную плату, то есть выполняют определенные требования, они получают максимальные налоговые льготы, которые может предоставить регион. Снижение налоговой нагрузки для таких предприятий в Москве составляет порядка 25% в зависимости от структуры их расходов», - сказал Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, после запуска программы поддержки свыше 100 столичных промкомпаний получили налоговые льготы.

«На этих предприятиях трудятся более 100 тысяч человек. Мы видим, что если у нас в общей сложности 700 тысяч человек заняты в целом в промышленности, 100 тысяч работают на предприятиях, которые получают льготы, то получается, что каждый седьмой работник промышленности фактически получает эти меры поддержки», - заключил Кострома.