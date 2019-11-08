РИАМО - 8 ноя. В Пушкинском округе прошло выездное совещание Мособлдумы по контролю за ходом строительства музыкального колледжа, работы на котором возобновлены, планируется, что его введут в эксплуатацию до конца второго квартала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство возобновилось. На объекте уже развернулся новый подрядчик, идет завоз материалов. Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца второго квартала 2020 года», - рассказал первый замминистра строительного комплекса Подмосковья Александр Вилькомир.

Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева поделят на три модуля — музыкальную школу, музыкальный колледж, а также модуль «общественное пространство с залом». Его общая площадь составит 5,97 тысячи квадратных метров.

«Я действительно очень рада, что работа возобновилась. Жители города Пушкино, родители, педагоги, дети очень ждут новое здание, взамен сгоревшему. Это будет современное здание, отвечающее всем требованиям, просторные, светлые кабинеты с шумоизоляцией. Впервые поднялись на второй этаж, посмотрели основной актовый зал, увидели образцы внутренней отделки. Должно быть очень красиво, и в недалеком будущем будем принимать уже здесь учеников», - отметила депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая.

Проект также предусматривает проведение комплексного благоустройства и озеленения прилегающей территории с обустройством мест для отдыха и автостоянки.

Контракт с предыдущим генеральным подрядчиком объекта расторгли еще в 2018 году по причине срыва графика производства работ. За это время была произведена корректировка проектно-сметной документации. Откорректированный проект получил положительное заключение экспертизы.

Здание образовательного учреждения возводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктур» за счет средств бюджета.

Сильный пожар в музыкальном колледже имени Прокофьева в Пушкине произошел в феврале 2016 года. После пожара двухэтажное деревянное здание 1936 года постройки, которое занимал колледж, не подлежало восстановлению. Было принято решение построить новое здание, в котором будут объединены колледж и детско-юношеская музыкальная школа.