РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 8 ноя. Ученики подмосковных школ Котельников всю неделю участвовали в проекте «Урок цифры», по итогу получили сертификаты за участие, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Всю текущую неделю ученики городских школ в Котельниках участвовали в проекте «Урок цифры». За участие в уроках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» учащиеся получили сертификаты. Для школьников участие в такой акции – это возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, «Лаборатории Касперского» и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка», – говорится в сообщении.

Проект «Урок цифры» – это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам, которые продолжают традиции акции «Час кода» и улучшают ее образовательный эффект за счет нескольких уроков на протяжении учебного года.

Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими ИТ-компаниями при поддержке министерства просвещения РФ и помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.