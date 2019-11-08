РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. В подмосковном Подольске в первый день фестиваля искусств «Агафонниковские вечера – 2019» пройдет концерт «Любимые песни всех поколений», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Торжественный концерт «Любимые песни всех поколений» в рамках первого дня фестиваля искусств «Агафонниковские вечера – 2019» с участием солистов Подольской филармонии состоится в субботу, 9 ноября, в концертном зале администрации городского округа Подольск. В рамках программы «Любимые песни всех поколений» подготовлено более 25 произведений, среди них эстрада, классика и основные полюбившиеся всем хиты. В концерте выступят такие артисты, как Тамара Кутидзе, Анастасия Никонова, Дарья Вуйчик и Павел Быков», – говорится в сообщении.

Также своим выступлением порадует зрителей вокальная группа «Акапелла Экспресс» Московской областной филармонии. Жители и гости округа могут посетить торжественное мероприятие бесплатно. Культурная программа фестиваля пройдет в концертном зале администрации муниципалитета на улице Кирова, 4. Начало в 15:00.

Традиционный фестиваль посвящен памяти Владимира и Германа Агафонниковых – представителей подольской музыкальной династии. Им принадлежит значительное количество хоровых сочинений, большая часть из которых – музыка для богослужений. В знак благодарности и уважения к их заслугам детской музыкальной школе №1 Подольска присвоено имя Агафонниковых.

Мероприятие организовано при поддержке комитета по культуре и туризму администрации округа и Подольской филармонии.