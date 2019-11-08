РИАМО - 8 ноя. Посещаемость государственных музеев Московской области за сентябрь-октябрь 2019 года составила около 900 тысяч человек, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении министерства культуры региона.

«Это результат внедрения музейным сообществом современных практик, реализации межмузейных и международных выставочных проектов, а также внимательное отношение к запросам общества. Но мы на этом не остановимся: в 2020 году мы не только предложим новые выставки, но и откроем новый музей Зои Космодемьянской в деревне Петришево», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, доходы государственных музеев Московской области за сентябрь-октябрь составили порядка 25 миллионов рублей.

Она отметила, что в рамках акции «День открытых дверей» 3 октября, приуроченной к 90-летию Московской области, 12 государственных музеев Московской области посетили 5 тысяч человек.

Харламова добавила, что в рамках акции «Культурный день» государственные музеи посетили свыше 1,6 тысячи пенсионеров Московской области. А во время Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019» 3 ноября в государственных музеях провели 90 мероприятий, в которых приняло участие почти 16 тысяч человек.