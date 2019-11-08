РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. В подмосковном Красногорске юная артистка цирка Александра Казакова получила серьезную травму во время тренировки, девочке нужна финансовая помощь на лечение и реабилитацию, сообщается в официальной группе МАК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, нужна ваша помощь! Случилось горе с ученицей 9«Г» класса школы №10 в Красногорске и артисткой цирка Александрой Казаковой. Во время тренировки Саша сломала позвоночник в области шеи, поврежден спинной мозг. Сейчас Саше очень нужна наша помощь и поддержка! Карта Сбербанка: 63900240 9066227360 (Кубарь Ольга Евгеньевна – мама Саши)», – говорится в сообщении.

В учреждении «Парки Красногорска» пояснили, что несчастье с Сашей случилось 7 ноября. Девочке сделали операцию, но состояние очень тяжелое. Потребуется еще одна дорогостоящая операция и длительная реабилитация в Германии.

«Саша занималась в нашем цирке в ДК «Опалиха» два года назад, делала большие успехи в акробатике и выступала на всех мероприятиях. Очень талантливая и трудолюбивая девочка! Выполняет сложнейшие трюки как в воздухе, так и в партере», – добавляется в сообщении.

Отмечается, что мечтой Саши был цирк Du Soleil. Она стала индивидуально заниматься с тренером, который готовил ее для профессиональной работы в цирке.

«Саша не забывала родной коллектив и продолжала периодически выступать в составе цирка сестер Фоминых. Так, в конце августа она выступила вместе со студией в «Крокус Сити Холле», – отмечается в материале.