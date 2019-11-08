РИАМО - 8 ноя. Разрешение на строительство производственно-складского комплекса для приготовления основ напитков, продуктовых добавок для молочной промышленности выдали в Лобне, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 150 рабочих мест. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Компания будет заниматься производством йогуртов, творожков и другой молочной продукции.

Завершение строительства планируется на апрель 2021 года. Общая площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров.

Инвестиции в проект составят 1,1 миллиарда рублей.