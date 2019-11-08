РИАМО - 8 ноя. Государственные театры Московской области в ноябре готовятся выступить в Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Екатеринбурге и других городах страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Театры Подмосковья ждут на лучших площадках страны. В настоящее время в Московской области пять государственных и 22 муниципальных театра. Многие из них принимают участие не только в федеральной программе «Большие гастроли», но представляют свои работы на площадках Московской области, выезжают на различные Всероссийские театральные фестивали», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, абсолютно все театральные коллективы подготовили программы, посвященные Году театра, которые посетили тысячи жителей Подмосковья, москвичей и гостей региона.

8 ноября Московский областной государственный театр юного зрителя под руководством заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой представит в Санкт Петербурге на сцене Театра Эстрады имени А.И. Райкина спектакль «Чайка».

Московский Губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова 7 ноября триумфально завершил гастроли в Туле. Тульским зрителям на сцене Тульского академического театра драмы коллектив представил три спектакля постановки Сергея Безрукова «Вишневый сад» по пьесе Чехова и «Энергичные люди» по одноименной повести Шукшина, а также в рамках фестиваля «Улыбнись, Россия!» был показан вестерн для детей «Вождь краснокожих» по произведению О’Генри.

Московский Губернский театр 22-24 ноября отправляется на гастроли в Санкт-Петербург, где на площадке ДК Выборгский представит спектакль «Энергичные люди» и для детей – «Остров сокровищ».

С 27 октября по 15 ноября проходит гастрольный тур и Московского областного государственного театра балета «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. С показом спектаклей «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» коллектив побывает в Казани, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.