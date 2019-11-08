РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита поддержал просьбу родителей учеников детской школы искусств в микрорайоне Заря Балашихи о выделении дополнительных помещений для проведения занятий, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов вместе с директором школы Маргаритой Гринько и заместителем главы администрации Балашихи Михаилом Объедковым в пятницу осмотрел учебные классы и пообщался с представителями родительского комитета школы, которые попросили выделить новые помещения для учебных классов школы. Ефимов поддержал просьбу родителей.

«Главное для школы искусств сегодня – это увеличение учебных площадей учреждения. В девяти классах на общей площади в 400 квадратных метров обучается 300 ребят», – сказал Ефимов.

Он добавил, что первый этаж в здании, где расположена ДШИ, освобождается в связи с истекшим сроком договора с предыдущим арендатором.

Объедков отметил, что по поручению главы Балашихи Сергея Юрова этот вопрос будет проработан.

«Вместе со специалистами Комитета по управлению имуществом мы повторно выедем на объект и определим, какие комнаты можно передать учреждению под новые классы», – пояснил Объедков.

Гринько рассказала, что в текущем году школа получила грант в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«На выделенные 6,1 миллиона рублей мы приобрели три пианино, мольберты для художественного класса, интерактивную доску, планшеты для учащихся, звуковое оборудование для концертного зала и мебель. Ребята уже занимаются на новых инструментах», – заключила Гринько.

Детская школа искусств №6 основана в сентябре 1975 года. Располагается в микрорайоне Заря, на втором этаже по улице Гагарина, дом №1. В ДШИ работают фортепианный отдел, струнный отдел, народный отдел (гитара, аккордеон, домра, балалайка); хоровое отделение; хореографическое и художественно-прикладное отделения.