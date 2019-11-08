РИАМО - 8 ноя. Столичные промышленные компании до 2024 года планируют направить на цифровизацию производства около 15 миллиардов рублей, сообщил в пятницу директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

«Мы недавно проводили исследование среди компаний Москвы. По их планам, в цифровизацию, новые технологии, повышение электронных взаимодействий внутри их предприятий компании намерены вложить до 2024 года порядка 15 миллиардов рублей. Это крупная сумма, которая говорит о том, что компании поддерживают этот тренд, безусловно, общемировой», - сказал Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, в последние годы Москва отходит от формата крупных производств с дымовыми трубами в сторону локального и компактного производства, где упор делается на высокие технологии, высокую добавленную стоимость и научные разработки.

Кострома также отметил, что в столице отмечается рост средней заработной платы в промышленном секторе.

«Мы сейчас видим рост опережающими темпами средней заработной платы в промышленном секторе. Потому что требуются все более и более квалифицированные сотрудники, которые могут работать с теми же роботами», - заключил Кострома.