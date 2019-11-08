РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 ноя. Показ мультфильма «Алиса в стране чудес» пройдет в картинной галерее Мытищ 9 ноября, сообщается в аккаунте галереи в Instagram.

«Девятого ноября в 15:00 приглашаем познакомиться с классикой советской мультипликации. В рамках выставки «Время пить чай» мы покажем мультфильм Ефрема Пружанского «Алиса в стране чудес» 1981 года», – говорится в сообщении.

«Алиса в стране чудес» — мультфильм Ефрема Пружанского, снятый в трех сериях. В основу мультфильма легла одноименная сказка Льюиса Кэрролла. Мультфильм был создан на киностудии Киевнаучфильм в 1981 году по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Для того, чтобы посетить показ мультфильма в Мытищинской картинной галерее необходимо купить входной билет, его стоимость составляет 80 рублей, для льготной категории граждан предусмотрены скидки.

Входной билет также дает право на посещение выставки «Время пить чай», среди авторов которой ведущие иллюстраторы, широко известные в своих странах и за их пределами. В экспозиции также представлены арт-куклы, созданные крупнейшими художниками этого направления.

Адрес: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 36/7. Телефоны: 8(498)720-54-40, 8(926)642-12-67.