РИАМО - 8 ноя. Первый двухэтажный «Аэроэкспресс» отправится с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево 9 ноября, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Состав начнет курсировать с 12:00 и будет совершать несколько рейсов в день между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. До конца года компания планирует полностью заменить подвижной состав на этом направлении.

«Современный подвижной состав отличается улучшенной плавностью хода, вагоны оборудованы мягкими креслами с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками, откидными столиками, розетками, плазменными экранами, доступом к сети Wi-Fi, туалетными комнатами. Для комфортного нахождения пассажиров в поездах установлена система климат-контроля с функцией обеззараживания и притока свежего воздуха», – говорится в сообщении.

Первый двухэтажный аэроэкспресс был запущен два года назад по маршруту Киевский вокзал – аэропорт Внуково, чуть позже составы стали курсировать также на Домодедовском направлении. За это время подвижные составы перевезли 12,6 миллиона пассажиров.

В настоящее время «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов.