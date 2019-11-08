РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с белорусским клубом «Динамо» в Минске 13 ноября в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

«ХК «Витязь» играет с «Динамо» Минск 13 ноября. Прямая трансляция в 19:20 по московскому времени на КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD. У минчан два матча подряд в Минске – с «Торпедо» 12 ноября, и с «Витязем» на следующий день, 13 ноября», – говорится в сообщении.

В предыдущих 11 матчах минчане проиграли, включая игру с «Витязем» в Подольске 13 октября со счетом 0:3, ровно за месяц до повторной встречи. После встречи с «Витязем» динамовцы уступили дома четыре матча подряд: «Торпедо» – 0:6, «Барысу» – 1:2 буллиты, рижскому «Динамо» – 1:2, «СЮ» – 2:3. Далее в трех матчах на выезде минская команда проиграла «Трактору» со счетом 1:4, «Магнитке» – 2:3, и в Уфе завершила матч разгромом 1:9.